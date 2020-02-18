Мама не поцелует, на могилу никто не придет: фото прощания с ребенком-сиротой тронуло сеть

В сети появилась трогательная история о том, как умирают тяжелобольные дети-сироты, а также фото прощания с одним из таких малышей – Филиппом.

Соответствующий пост опубликовали на странице "Социальное служение Киевской Митрополии ПЦУ". Он за 18 часов собрал почти 900 лайков и более 400 репостов.

"Как умирают тяжелобольные дети-сироты? Тихо. Наступает время, и Господь забирает их к себе, маленьких, измученных болезнью Ангелочков", – говорится в посте.

Представители Киевской Митрополии ПЦУ отметили, что нередко родители именно из-за тяжелой болезни отказываются от малышей. И тогда дети отправляются в свой отдельный жизненный путь, который вместе с ними проходит Бог, а также врачи и няни.

Фото прощания с ребенком-сиротой тронуло сеть Facebook/Социальное служение Киевской Митрополии ПЦУ

"А потом наступает время, когда тихонько, незаметно для большинства он засыпает... Дальше будут похороны без десятков, сотен скорбящих лиц родителей и родственников – их просто нет. Не будем громкого плача, мама не поцелует на прощание. Будет тихо, будет звучать молитва священника, ее же будут шепотом повторять те, которые соберутся, – близкие люди в его жизни. Они не родные ему по крови, но любили и берегли его как самого родного..." – написали в посте.

"К таким детям никто не будет приходить на могилу, никто не украсит ее на Пасху, никто не будет вспоминать в День рождения. Но не в этот раз. Филипп будет в нашем сердце и наших молитвах", – подытожили представители Киевской Митрополии ПЦУ.

Также они отметили, как можно помочь таким тяжелобольным детям-сиротам и что приобрести им. Под сообщением пользователи болезненно отреагировали на историю и фото.

"Царство небесное, вечная память", "Царство небесное малышу. Упокой, Господи, чистую душу", "Царство небесное маленькому ангелочку", "Почему-то никогда об этом не думала, спасибо за пост. Так тревожно мне теперь на душе. Спи спокойно, дитя..." – написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились трогательные фото, как ветеран АТО со своей любимой обвенчались прямо в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева.

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