Люди страдают, полиция игнорирует: Гончарука призвали взяться за нелегальные такси в Киеве

Премьер-министра Украины Алексея Гончарука призвали разобраться с нелегальными такси в Киеве, что мешают горожанам.

О данной проблеме в столице в Facebook сообщил журналист Игорь Ляшенко, который рассказал о парковке нелегальных таксистов около станции метро "Харьковская".

Киевлянин рассказал, что такси часами стоят у выхода с метро. При этом авто мешают нормальному передвижению людей, ведь машины припаркованы прямо на тротуаре.

"То, что тысячи (реально тысячи) людей, которые с метро направляются на автобусы, вынуждены обходить эти машины, вытирая штанинами брюк и полами пальто и курток их грязные бамперы, это меня ужасно раздражает", – написал он.

Ляшенко добавил, что не раз жаловался на эту проблему полицейским, но те не реагировали должным образом.

Парковка такси в Киеве Facebook Игорь Ляшенко

"Вот сегодня. По каким-то своим делам патрульная машина стоит просто у дороги недалеко от этих таксистов-нелегалов. Пользуюсь случаем, подхожу к патрульным, здороваюсь и указываю на те авто – прогоните их, пожалуйста, освободите тротуар и площадку на выходе, облегчите тысячам киевлян дорогу. Нет, отвечают патрульные, не прогоним их. Не вы первый жалуетесь, да мы и сами видим, что они мешают, но с нашей полицейского стороны нет оснований их прогонять, потому что они оставляют два метра для прохода пешеходов", – поделился журналист.

Ляшенко призвал киевлян обратить внимание на данную проблему и распространять информацию о борьбе с неправильной парковкой в Киеве по сети.

Парковка такси около метро Facebook Игорь Ляшенко

"Может кто-то из слуг-парламентариев или слуг-чиновников, сам премьер премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратит внимание и примет несложное, но очень актуальное решение о запрете парковки на тротуарах", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 13 января впервые использовали новые эвакуаторы с боковой загрузкой для вывоза авто нарушителя правил парковки.

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