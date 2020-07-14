Ляшко пояснил причины ограничения работы кафе и ресторанов в Киеве до 23:00

Юрий Сергиенко Жизнь столицы 18:44, 14.07.2020

Работа киевских заведений общественного питания ограничена до 23:00, чтобы не допустить массовых нарушений противоэпидемических норм в ночных клубах и дискотеках.

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Об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он пояснил, что большое количество людей в ограниченном пространстве приводит к высоким рискам инфицирования коронавирусом.

"Ограничение работы заведений общественного питания до 23:00 определено постановлением Кабинета министров Украины для того, чтобы исключить работу ночных клубов и дискотек на период карантина. Поскольку в последних массово нарушаются противоэпидемические нормы, когда в ограниченном пространстве в закрытом помещении находится большое количество людей. Это все приводит к высоким потенциальным рискам инфицирования коронавирусом", – пояснил главный санитарный врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в течение минувших выходных закрыли еще три развлекательных заведения, которые нарушали карантин.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко предупредил о возможности усиления ограничений в связи с ростом количества новых случаев заражений коронавирусом.

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