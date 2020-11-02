Ляшко допустил повторное закрытие метро в Киеве

Марина Лисничук Жизнь столицы 10:01, 2.11.2020 Обновлено: 10:38, 2.11.2020

Если столица Украины Киев окажется в "красной" карантинной зоне из-за ежедневного роста количества больных коронавирусом, то в городе могут прекратить работу метро и другой общественный транспорт.

Такой сценарий допустил главный государственный санитарный врач страны, заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко. Мнением он поделился в интервью "Сегодня".

"Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый – ограничение его работы. Второй – запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт", – отметил представитель Минздрава.

По его словам, в таком случае маршруты, которые едут из Киева, также могут быть запрещены.

"Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается", – подчеркнул Ляшко.

Отметим, что по состоянию на утро 2 ноября в Киеве коронавирус диагностировали еще в 507 жителей. Так, общее количество случаев этой болезни в столице достигло 38 745.

Данные по коронавирусу в Киеве по состоянию на 2 ноября
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • с понедельника, 2 ноября, в Украине начал действовать новый раздел на карантинные зоны, введенный в связи с распространением коронавирусной болезни. Киев остался в "оранжевой" зоне.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае коллапса медицинской системы в Украине могут ввести полный локдаун. Он будет предусматривать жесткие ограничения на перемещение, а также закрытие баров, гостиниц, кинотеатров, спортзалов и центров досуга.

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