Лучшие места для отдыха в Киеве: БУХТА food station и речной вокзал с новыми маршрутами

Сегодня речной вокзал – это не только пристань, откуда можно отправиться на прогулку по Днепру. Это любимое место отдыха киевлян и современное артпространство.

Современная тусовка

Ежегодно с началом теплого сезона набережная превращается в фестивальную зону, где всегда весело - разнообразные развлечения, фудкорты и бесконечный поток людей. Здание речного вокзала, которое открыло свои двери посетителям 2019 года, привлекает аутентичностью: дизайнеры экстерьера сохранили архитектурные элементы прежней эпохи. А выставки современного искусства, котроые проходят там, превращают помещение в своеобразный портал между настоящим и прошлым.

1 июля набережная превратилась в гастро-развлекательную зону - Бухта food station на Речном вокзале открыла новый сезон.

Павел Поликанов и Роман Тугашев

"Бухта food station - это уникальный для города формат, который оживил и вдохнул новую жизнь в Речной вокзал. Наконец набережная на Подоле стала похожа на набережные других европейских городов. Благодаря коллаборации мы смогли привлечь новую, современную аудиторию, наполнили Речной вокзал выставками и кино, совместными усилиями добились достройки пандуса с площади на набережную и это все за первый год работы. " - рассказал Роман Тугашев, основатель проекта Бухта food station.

Кроме того, в этом году продолжится и реконструкция здания Речного вокзала.

"По плану на 2021 на -1 и 1 этаже сделать совместно уже стационарную БУХТУ, 2 этаж - отдать под спортивный зал, 3-5 - современные коворкинг с лобби зоной на крыше. "- говорит Павел Поликанов, директор по развитию Киевского речного порта.

Маршруты

Так или иначе, основное направление работы речного вокзала - пассажирские перевозки, которые продолжают радовать новыми классными речными маршрутами.

Самая популярная экскурсия – Панорама Киева, знакомит пассажиров с памятниками архитектуры на склонах Днепра. Прогулка длится час, теплоходы курсируют по расписанию ежедневно – и это очень удобно.

Речной вокзал в Киеве

Другой маршрут, который часто выбирают, – Киевское море. Лучше билеты покупать заранее, ведь желающих посмотреть на шлюзование много, а рейсы отправляют преимущественно на выходные. Предлагаются также специальные программы для детей с участием аниматоров, романтические рейсы в сопровождении саксофона и ежедневная вечерняя дискотека на теплоходе.

"Каждый год мы стараемся расширить перечень прогулок, прислушиваемся к отзывам посетителей. В ближайшее время планируем запускать рейсы в Межигорье, на Оболонь, реализуем Панораму с экскурсионным сопровождением. А еще - продолжая коллаборации с Бухта добавим новое сообщение - на левый берег ", - добавляет Павел.

15 июля открывается еще одна Бухта, в ТРЦ RIVER Mall, куда можно будет добраться на теплоходе от причала Речного вокзала. Новый маршрут с правого на левый берег займет 40 минут и обойдется в 200 грн в обе стороны.

Вторая Бухта будет расположена на открытой террасе ТРЦ с видом на Днепр. Площадь составит 2000 м / кВ и займет 2 крыла. На одном крыле будут расположены популярные резиденты с городской едой и напитками (устрицы, чебуреки, бургер, азия, мороженое и другие), на втором крыле будет отдельная лаунж-зона с баром и кальянами.

Фудкорты на речном вокзале в Киеве

Кстати, покупать билеты на речные прогулки лучше онлайн на официальном сайте - rpea.com.ua. Так вы точно попадете на прогулку, а некоторые маршруты предлагаются по специальной акционной цене.

Новые правила:

"Несмотря на то, что мы активно работаем, карантин не завершился и его нужно придерживаться всем. Конечно для нас это новые правила, новые ограничения. Но что поделаешь - мы законопослушные ", - говорит Павел Поликанов.

Сейчас для того, чтобы попасть на теплоход нужно быть в маске. На борту есть санитайзер, соблюдают правила безопасности, личной гигиены, запускают на борт ограниченное количество людей с соблюдением дистанции, а команда судна по всем следит.