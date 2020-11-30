Во время локдауна в Киеве могут закрыть метро, школы и садики, – Рубан

Если в Украине введут локдаун, в Киеве, скорее всего, закроют школы и детские садики, а также ограничат работу метро.

Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" высказал глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан. Он отметил, что в ведомстве о планах правительства знают из новостей, но комментировать нужно официальный документ, которого пока нет.

"В случае введения локдауна школы и садики Киева придется закрывать. Локдаун – это полная приостановка активности всего, что есть в городе. Иначе никакой эффективности от этого не будет", – сказал Рубан.

Он добавил, что все даты локдауна должны быть согласованы с бизнесом и об этом должны заранее предупредить.

"Что же касается работы метрополитена, то если вводится локдаун, проводятся и ограничительные мероприятия по работе транспорта", – отметил Рубан.

Глава Госпродпотребслужбы Киева подчеркнул, что транспорт должен обеспечить работу всех стратегически важных предприятий города. Будет это наземный транспорт или метро, должны решить власти.

"Это не вопрос одного дня. Например, возможен вариант работы метрополитена в утренние и в вечерние часы, чтобы обеспечить жизнедеятельность города. Все это необходимо анализировать и принимать решение уже после того, как решение про введение локдауна будет принято на уровне правительства. Тогда оно будет обсуждаться на всех уровнях и со всеми ответственными организациями", – пояснил Рубан.

Добавим, столица занимает первое место среди регионов Украины по выявленным случаям COVID-19.

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