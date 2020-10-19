Ливень в Киеве побил исторический рекорд: за сутки выпало больше месячной нормы осадков

Ливень в Киеве в минувшую субботу, 17 октября, побил рекорд за всю историю наблюдений с 1891 года.

В частности, в тот день в столице выпало 42 мм осадков. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что предыдущее рекордное значение для количества осадков, которое превышало месячную норму, было зафиксировано в 2005 году.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, 17 октября в Киеве выпало рекордное количество осадков – 42 мм, что на 14 мм больше, чем в 2005 году", – констатировали специалисты.

Напомним, что 17 октября после сильного ливня в Киеве затопило ряд улиц. Из-за большого количества осадков на проезжей части остановилось движение трамваев. Автомобили тоже с трудом передвигались по городу. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео последствий непогоды в столице.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 октября в Киеве наблюдался самый чистый воздух начиная с летнего периода 2020 года, заявил глава Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.