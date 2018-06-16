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"Там будут девочки": лидер C14 рассказал, зачем пойдет на марш ЛГБТ

1.8тЧитать новость на украинском

Лидер националистической организации C14 Евген Карась прокомментировал возможность столкновений радикально настроенных активистов с участниками ЛГБТ-марша "КиевПрайд 2018".

В эфире программы "Кворум" на ObozTV Карась заявил, что "за 2016-17 год вообще не был на гей-протестах".

"Я был в 2015 году, и при мне была стычка, на которую я со стороны смотрел, когда били коммунистов. Много людей, которые были сепаратистами, стали активистами движения ЛГБТ. Они выходят с лозунгами "Прекратите гражданскую войну в Украине". С этими людьми могут быть стычки. Мы их помним еще "сепарами", а сейчас они ходят за права человека. Я их всех поименно знаю - десятки человек", - рассказал лидер C14.

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"Я не призывал к насилию. Относительно нынешнего гей-парада - там будут идти девочки с флажками - я что, буду с ними драться? Это смешно! Но я могу туда прийти, как и все мирные граждане, чтобы заявить свою позицию, что мы за семейные ценности и так далее", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, "КиевПрайд 2018"запланирован в Киеве на 17 июня.

Ранее глава УПЦ МП митрополит Онуфрий призвал власти Киева не допустить проведения ЛГБТ-марша в Киеве, "чтоб не навлечь гнев Божий". В связи с проведением ЛГБТ-марша УПЦ МП планирует совершить в Киеве "молебен за сохранение христианских семейных ценностей и о даровании мира Украине".

Подробности смотрите 16 июня в 18:10 в эфире программы "Кворум" на ObozTV

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVНовости Киева и Киевской области ЛГБТ-парад
Персона
Євген Карась
Место
УкраинаКиев
Объекты
ЛГБТС14геи
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