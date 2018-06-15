"Гнев Божий": организатор ЛГБТ-марша ответила Московскому патриархату

Организаторы проведения в Киеве ЛГБТ-марша ("КиевПрайд") выразили свое возмущение требованиями Украинской православной церкви Московского патриархата запретить проведение мероприятия, "чтобы не навлечь гнев Божий".

Соответствующее заявление сделала в эфире программы "Кворум" на ObozTV директор ОО "Киевпрайд" Руслана Панухник.

"Украина светское государство. Религия или церковь не должны диктовать, что одна группа людей имеет права на мирные собрания, а другая группа не имеет", - подчеркнула она.

По словам Панухник, "общественная организация "КиевПрайд" является институцией гражданского общества, и имеет право, как и церковь, выйти и реализовать свое право на мирные собрания".

"Согласно принципам ОБСЕ, организаторы любых мирных собраний имеют право выбирать место своих мирных мероприятий согласно их желаниям", - добавила директор "КиевПрайда".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава УПЦ МП митрополит Онуфрий призвал власти Киева не допустить проведения ЛГБТ-марша в Киеве. В связи с проведением ЛГБТ-марша УПЦ МП планирует совершить в Киеве "молебен за сохранение христианских семейных ценностей и о даровании мира Украине".

Как известно, "Марш равенства" запланирован в Киеве на 17 июня.

Подробности смотрите 16 июня в 18:10 в эфире программы "Кворум" на ObozTV