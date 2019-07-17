Лето возвращается: синоптик назвала дату потепления в Киеве

В Киеве 18 июля будет прохладная погода, возможны периодические дожди и грозы. Максимальная температура составит +23, скорость ветра может подняться до 13 метров в секунду.

Потепление в столице начнется с 19 июля, а на выходных будет настоящая жара, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"В пятницу температура воздуха повыситься до +23...+25, а в ближайшие выходные будет почти жара, +26...+28", – уточнила синоптик.

Жара (иллюстрация) fishki.net

Диденко добавила, что возвращение летней жары в конце недели произойдет и в остальных областях Украины.

Как писал OBOZREVATEL, с 19 июля в южной части, на востоке, Днепропетровщине, в Кропивницком и районах прогнозируется +28... +33 градуса.

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