Лето возвращается: синоптик назвала дату потепления в Киеве

В Киеве 18 июля будет прохладная погода, возможны периодические дожди и грозы. Максимальная температура составит +23, скорость ветра может подняться до 13 метров в секунду.
Потепление в столице начнется с 19 июля, а на выходных будет настоящая жара, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"В пятницу температура воздуха повыситься до +23...+25, а в ближайшие выходные будет почти жара, +26...+28", – уточнила синоптик.
Жара (иллюстрация)
fishki.net
Диденко добавила, что возвращение летней жары в конце недели произойдет и в остальных областях Украины.
Как писал OBOZREVATEL, с 19 июля в южной части, на востоке, Днепропетровщине, в Кропивницком и районах прогнозируется +28... +33 градуса.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.