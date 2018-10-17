''Лето посреди осени заканчивается'': синоптики дали точный прогноз о похолодании в Киеве

Жителей столицы Украины в субботу, 20 октября, ждет похолодание.

Как написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, "лето посреди осени закончится уже в выходные".

"Киевляне. Синоптическое напоминание. В субботу-воскресенье постепенно, однако ощутимо похолодает. Похолодание усилится со следующей недели. Наслаждайтесь сейчас, но уже готовьтесь", - рассказала синоптик.

Так, по данным Укргидрометцентра, в пятницу, 19 октября, средняя дневная температура в Киеве составит 18-20 градусов выше нуля. Однако уже 20 октября этот показатель снизится до 13-15 градусов тепла.

В воскресенье и понедельник, 21 и 22 октября соответственно, на улице похолодает еще на два градуса - для киевлян и гостей города прогнозируют до 11-13 градусов выше нулевой отметки.

Прогноз погоды на 19 октября meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 20 октября meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 21 октября meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 22 октября meteo.gov.ua

meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни в Украине прогнозируется теплая и сухая погода, обеспеченная антициклоном. Однако уже с 20 октября по всей территории страны ожидается снижение температуры.