МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Жизнь столицы

''Лето посреди осени заканчивается'': синоптики дали точный прогноз о похолодании в Киеве

65.3тЧитать материал на украинском

Жителей столицы Украины в субботу, 20 октября, ждет похолодание.

Как написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, "лето посреди осени закончится уже в выходные".

"Киевляне. Синоптическое напоминание. В субботу-воскресенье постепенно, однако ощутимо похолодает. Похолодание усилится со следующей недели. Наслаждайтесь сейчас, но уже готовьтесь", - рассказала синоптик.

Новости
Самая теплая зима за 30 лет: появился неожиданный прогноз погоды в Украине

Так, по данным Укргидрометцентра, в пятницу, 19 октября, средняя дневная температура в Киеве составит 18-20 градусов выше нуля. Однако уже 20 октября этот показатель снизится до 13-15 градусов тепла.

В воскресенье и понедельник, 21 и 22 октября соответственно, на улице похолодает еще на два градуса - для киевлян и гостей города прогнозируют до 11-13 градусов выше нулевой отметки.

''Лето посреди осени заканчивается'': синоптики дали прогноз о похолодании в Киеве

Прогноз погоды на 19 октября

meteo.gov.ua

''Лето посреди осени заканчивается'': синоптики дали прогноз о похолодании в Киеве

Прогноз погоды на 20 октября

meteo.gov.ua

''Лето посреди осени заканчивается'': синоптики дали прогноз о похолодании в Киеве

Прогноз погоды на 21 октября

meteo.gov.ua

''Лето посреди осени заканчивается'': синоптики дали прогноз о похолодании в Киеве

Прогноз погоды на 22 октября

meteo.gov.ua

''Лето посреди осени заканчивается'': синоптики дали прогноз о похолодании в Киеве

meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни в Украине прогнозируется теплая и сухая погода, обеспеченная антициклоном. Однако уже с 20 октября по всей территории страны ожидается снижение температуры.

Читайте все новости по теме "Погода в Киеве" на OBOZREVATEL.

Темы
Погода в КиевеПрогноз погодыНовости Киева и Киевской области
Персона
Наталья Диденко
Место
УкраинаКиев
Объекты
Укргидрометцентрпогода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
2
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги