Лето действительно завершится: появился прогноз погоды в Киеве на выходные

В Киеве выходными, 14 и 15 сентября, погода резко ухудшится. Воздух будет прохладным, а в субботу утром ожидается дождь.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, температура будет на уровне +20 градусов.

"В Киеве грядущая синоптическая перспектива – очень интересная. Ближайшей ночью и завтра (14 сентября. – Ред.) утром в столице пройдет дождь, днем в субботу прояснится, в воскресенье – без существенных осадков. Однако, поскольку мы будем уже в тылу фронта, Киев окажется в прохладном воздухе", – написала она.

Появился прогноз погоды в Киеве на выходные

По информации Укргидрометцентра, 14 сентября ночью температура будет колебаться в пределах +12...+14 градусов, днем – достигнет до +20...+22. Также во второй половине суток возможен дождь. Ветер – 5-10 м/с.

А 15 сентября станет еще холоднее: ночная температура будет на уровне +8...+10 градусов, дневная – только +17...+19. Осадков киевлянам не следует ожидать. А ветер будет таким же, как и в субботу.

Прогноз погоды Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, осень в Украине в 2019 году будет довольно изменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

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