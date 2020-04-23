Квартира в дореволюционном доме в Киеве превратилась в шедевр. Захватывающие фото

В Киеве обычная квартира на третьем этаже дореволюционного дома 1905 года постройки по улице Сечевых Стрельцов, что недалеко от Львовской площади, стала настоящим произведением искусства.

Создать из нее интересное и красивое жилье удалось дизайнеру интерьера Александре Пендраковской. Об этом сообщает The Village.

"Я покупала квартиру для семьи. Но пока дошла до ремонта, у нас с мужем появились дети и мы поняли, что она нам маловата. Мы сделали ремонт и продали ее. Но я фактически делала квартиру своей мечты. Теперь здесь живет взрослая пожилая женщина", – рассказывает дизайнер.

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева the-village.com.ua

По словам Пендраковской, для воплощения своих дизайнерских решений, ей пришлось провести частичную перепланировку. Так, ванную комнату обустроили на месте кухни, а кухню – на месте бывшего коридора у входа в гостиную.

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева the-village.com.ua

В целом же дизайн интерьера выполнен в стиле фьюжн, но главная концепция – переплетение современного и прошлого, которая выражается в гармоничном сочетании классических элементов с модерном.

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева the-village.com.ua

"Хотелось создать пространство, которое бы не воспринималось как новое. Будто в квартире кто-то жил, что у нее есть собственная история, которая рассказывает о многих поколениях, некое семейное гнездо", – признается дизайнер.

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева the-village.com.ua

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева the-village.com.ua

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева the-village.com.ua

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева the-village.com.ua

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева the-village.com.ua

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