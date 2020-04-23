Главная Новости
24 апреля • обновлено в 01:45
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Квартира в дореволюционном доме в Киеве превратилась в шедевр. Захватывающие фото

569
Читать материал на украинском

В Киеве обычная квартира на третьем этаже дореволюционного дома 1905 года постройки по улице Сечевых Стрельцов, что недалеко от Львовской площади, стала настоящим произведением искусства.

Создать из нее интересное и красивое жилье удалось дизайнеру интерьера Александре Пендраковской. Об этом сообщает The Village.

"Я покупала квартиру для семьи. Но пока дошла до ремонта, у нас с мужем появились дети и мы поняли, что она нам маловата. Мы сделали ремонт и продали ее. Но я фактически делала квартиру своей мечты. Теперь здесь живет взрослая пожилая женщина", – рассказывает дизайнер.

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева

the-village.com.ua

По словам Пендраковской, для воплощения своих дизайнерских решений, ей пришлось провести частичную перепланировку. Так, ванную комнату обустроили на месте кухни, а кухню – на месте бывшего коридора у входа в гостиную.

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева

the-village.com.ua

В целом же дизайн интерьера выполнен в стиле фьюжн, но главная концепция – переплетение современного и прошлого, которая выражается в гармоничном сочетании классических элементов с модерном.

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева

the-village.com.ua

"Хотелось создать пространство, которое бы не воспринималось как новое. Будто в квартире кто-то жил, что у нее есть собственная история, которая рассказывает о многих поколениях, некое семейное гнездо", – признается дизайнер.

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева

the-village.com.ua

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева

the-village.com.ua

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева

the-village.com.ua

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева

the-village.com.ua

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева

Стильная квартира в дореволюционном доме Киева

the-village.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть поразило архивное фото загадочного "здания с тарелкой" на Лыбидской площади в Киеве.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
фотографии квартира
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,67 миллиона человек, погибли – более 186 тысяч.

  • В Италии впервые с начала пандемии за сутки вылечилось больше людей, чем заразилось.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Россия стала второй в мире по количеству новых зараженных COVID-19.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги