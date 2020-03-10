Куда обратиться по возвращению в Киев из страны с коронавирусом: в КГГА дали совет

Людям, которые приехали в Киев из стран, где были зарегистрированы случаи заболевания на коронавирус COVID-19, необходимо позвонить на линию 15-51, сообщить о возвращении и предоставить данные о себе.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook. По его словам, столица Украины делает все возможное, чтобы предотвратить распространение заболевания.

"Сейчас отработан механизм взаимодействия с гражданами, которые вернулись из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Все, что нужно сделать человеку, – позвонить на 15-51 и сообщить о возвращении из-за границы и предоставить данные о себе", – написал Поворозник.

Коронавирус и Киев. Иллюстрация

Он добавил, что предоставленная информация будет конфиденциальной, а вот сам звонок поможет зафиксировать потенциального носителя вируса, мониторить его состояние и определить группы риска распространения заболевания.

"Медицинским учреждениям первичного звена поручено обеспечить возможность оформления больничных листов людям с симптомами ОРВИ, которые вернулись из стран, где были зарегистрированы случаи COVID-19, без посещения ими учреждений здравоохранения", – добавил первый заместитель главы КГГА.

Он напомнил, что в городе уже было определено семь заведений, которые будут лечить вероятных больных на коронавирус, проведено обучение для медиков. Также в детских садах и школах начали измерять температуру ученикам и воспитанникам, а общественный транспорт столицы перед выходом на маршрут – дезинфицировать.

Поворозник призвал жителей Киева при любых симптомах, похожих на признаки коронавируса, обращаться к врачу или на круглосуточную горячую линию "Совет врача по телефону". Туда можно звонить по номеру: 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 – с мобильного (согласно с тарифами оператора).

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевания обнаружили в Черновцах.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.

Он поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать ежедневное измерение температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ.

Также в Киеве родителям должны были ограничить доступ к школам в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в учебных заведениях.

А на станциях метро в Киеве появились плакаты с информацией о коронавирусе COVID-19, в частности, речь на них идет о профилактике, инфицировании и распространении заболевания.

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