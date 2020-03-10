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10 марта • обновлено в 13:47
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/ Жизнь столицы

Куда обратиться по возвращению в Киев из страны с коронавирусом: в КГГА дали совет

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Людям, которые приехали в Киев из стран, где были зарегистрированы случаи заболевания на коронавирус COVID-19, необходимо позвонить на линию 15-51, сообщить о возвращении и предоставить данные о себе.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook. По его словам, столица Украины делает все возможное, чтобы предотвратить распространение заболевания.

"Сейчас отработан механизм взаимодействия с гражданами, которые вернулись из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Все, что нужно сделать человеку, – позвонить на 15-51 и сообщить о возвращении из-за границы и предоставить данные о себе", – написал Поворозник.

Коронавирус и Киев. Иллюстрация

Коронавирус и Киев. Иллюстрация

Он добавил, что предоставленная информация будет конфиденциальной, а вот сам звонок поможет зафиксировать потенциального носителя вируса, мониторить его состояние и определить группы риска распространения заболевания.

"Медицинским учреждениям первичного звена поручено обеспечить возможность оформления больничных листов людям с симптомами ОРВИ, которые вернулись из стран, где были зарегистрированы случаи COVID-19, без посещения ими учреждений здравоохранения", – добавил первый заместитель главы КГГА.

Он напомнил, что в городе уже было определено семь заведений, которые будут лечить вероятных больных на коронавирус, проведено обучение для медиков. Также в детских садах и школах начали измерять температуру ученикам и воспитанникам, а общественный транспорт столицы перед выходом на маршрут – дезинфицировать.

Поворозник призвал жителей Киева при любых симптомах, похожих на признаки коронавируса, обращаться к врачу или на круглосуточную горячую линию "Совет врача по телефону". Туда можно звонить по номеру: 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 – с мобильного (согласно с тарифами оператора).

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Нет слов! Что за дурость! Короновирус зарегистрирован во всех странах! Если это не понты, типа мы работаем, дайте информацию про какие страны идет речь?
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