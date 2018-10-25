У мэра Киева Виталия Кличко - сотни коммунальных предприятий, сотни километров дорог, сотни километров канализации, а главное - более 3 миллионов киевлян. Голову поднять некогда.

Поэтому Кличко должен быть коммуникатором. Ему нужно наводить мосты - как в прямом, так и в переносном смысле. И каждый подчиненный ему руководитель, будь то директор Департамента КГГА или директор коммунального предприятия, должен работать так, чтобы на него не было жалоб и вопросов, и, соответственно, создавать спокойную жизнь мэру.

Новости Як навести лад з парковками в Києві

Так должно быть, если конечно какой-то подчиненный Кличко не считает его тупым или идиотом. Но получается, что на роль такого подчиненного тянет Александр Густелев – генеральный директор коммунальной корпорации “Киевавтодор”.

Густелев с завидным постоянством пытается завернуть в красивую обертку то, что не нужно ни киевлянам, ни депутатам Киевсовета, ни самому Кличко. Выдавая желаемое за действительное, он внушает Виталию Владимировичу, что его кадры - самые лучшие, мост - устал, ливни в Киеве - самые большие в мире и т.д.

А коммунальное предприятие “Киевдормост” до сих пор без работает без полномочного руководителя. Назначенный и.о. директор Дмитрий Котлубей в третий раз не может пройти конкурсный отбор, как не могут пройти его и другие кандидаты от Густелева - по ряду объективных причин.

И приходится каждый раз Кличко отклонять предложенных комиссией кандидатов - без логичных оснований.

Густелеву пока получается убеждать мэра, что комиссия некомпетентна. То есть все некомпетентны - депутаты Киевсовета, общественные деятели, советники Кличко. Ничего, мол, они не понимают, ни в мостах, ни в дорогах.

Зато очень хорошо в дорогах и мостах понимают киевляне, простаивая в тянучках и пробках, созданных не спешащими и неорганизованными ремонтами киевских путепроводов. Если их так можно назвать.

И проклинают киевляне не Густелева, а Кличко. Потому что за Кличко голосовали, его все знают. А кто такой Густелев - киевлянам очень мало известно.

И доверия к мэру с каждым днем все меньше. Потому что за пять лет мэрства Виталия Владимировича в Киеве коллапсирует инфраструктура, а все дорожно-мостовые истории сопровождаются коррупционными скандалами. Опять таки - связанными с Густелевым.

Ведь предприятия “Киевавтодора” под руководством Густелева так и не начали самостоятельно выполнять все нужные городу работы в дорожной сфере - и “третьим лицам” уходят сотни миллионов бюджетных гривен. Сотен миллионов, которые принадлежат киевлянам - как бы криво ни были выписаны правила командования бюджетными средствами в столице.

Потому думаю, что с такими, как Густелев, едва ли Кличко сможет навести мосты с киевлянами. Скорее всего, эти мосты будут сожжены - и сожжены очень скоро.

Убежден, Кличко следует как можно скорее отправить Густелева на покой, потому что он тянет на дно и мэра, и всю его команду. Ведь что такое члены команды Кличко без самого Кличко? Им надо беречь рейтинг своего патрона и брать пример с нардепа и советника Дмитрия Белоцерковца, который "уволил” своего друга Ивана Клипу с поста директора “Киевблагоустройства”.

Ведь проблемами отсутствия развития инфраструктуры в Киева уже начали интересоваться и будущие кандидаты в президенты с выводом на “Кличко неспособен”.

Но Кличко - это величина. Ему рады в любом городе Европы и Америки. Кличко дружит с Арнольдом Шварцнеггером и, как минимум, карьера кинозвезды мэру Киева обеспечена всегда.

Однако Кличко и с Густелевым дружит. Хотя Шварцнеггер - это посланник из будущего, а Густелев, скорее всего, из прошлого.