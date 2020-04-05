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5 апреля • обновлено в 11:03
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/ Жизнь столицы

Крупный пожар оставил центр Киева без света

1.8т
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Из-за масштабного пожара электрооборудования в кабельном тоннеле на столичном Крещатике в воскресенье утром 5 апреля, 80 домов в центре Киева остались без света.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Виталий Кличко. По его словам, свет исчез на улицах Крещатик, Десятинной, Трехсвятительской, Владимирской, переулке Музейный.

Пожар на Крещатике

Пожар на Крещатике

Пожар на Крещатике

Пожар на Крещатике

Пожар на Крещатике

Пожар на Крещатике

"Почти всю ночь столичные спасатели тушили пожар в кабельном тоннеле на Крещатике. Кабельное оборудование находится под напряжением в 380 В, что значительно осложнило тушение. Пожар уже локализован порошковым стволом, но столичные спасатели и коммунальные службы до сих пор работают над его ликвидацией. Причины возгорания устанавливают", – рассказал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 5 апреля во центре Киева, на Крещатике, вспыхнул пожар в телекоммуникационных кабелях, из-за чего окраины окутал густой и едкий черный дым.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Пожар в Киеве
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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