Крупнейший вуз Украины отменил занятия до весны

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отменил стационарные занятия до весны из-за отсутствия средств для оплаты за отопление и электроэнергию.

Об этом сообщил эксперт по энергетике Андрей Герус на своей странице в Facebook.

"Формально - это называется "дистанционное обучение". Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации для дистанционного обучения у нас нет", - отметил он.

Информацию также подтвердил нардеп Егор Фирсов, ссылаясь на студентов.

В режиме "дистанционного обучения" образование будут получать до 5 марта.

Также он отметил, что это касается многих вузов в разных регионах Украины.

"Закрытие вузов абсолютно не допустимо. В самую последнюю очередь нужно приостанавливать работу больниц, школ и университетов. В конце концов, есть кредиты и рассрочки платежей", - подчеркнул Фирсов.

Позже в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко пояснили, с чем связано дистанционное обучение.

Один из студентов вуза Федор Мисурагин в эфире ObozTV заявил, что такое произошло впервые.

"В этом году впервые у нас месяц каникул и месяц дистанционной учебы. Это полный бред. Все воспринимают месяц дистанционной учебы как месяц каникул. Не думаю, что у нашего универа нет денег на отопление. Я за учебу плачу 39 тысяч в год", - сказал он.

В пресс-службе Министерства образования и науки отметили, что высшие учебные заведения самостоятельно принимают решение об организации учебного процесса, в частности об удаленном обучении.

"По закону, университеты автономные и имеют право определять форму обучения. Там (в КНУ им. Шевченко. - Ред.) предупредили студентов. Они предоставили информацию, что это не повлияет на качество учебного процесса, за счет того, что будет продолжено обучение летом ", - сказали в пресс-службе ведомства, передает "Укринформ".

Кроме того, министерство признало, что в высших учебных заведениях не хватает средств на отопление, так как повысились тарифы.

Министр образования и науки Лилия Гриневич дала поручение изучить этот вопрос во всех вузах.

Как сообщал "Обозреватель", украинским вузам ограничат доступ к сайтам с доменами ".ru" и ".ру".