Крупнейший рынок Киева "не сдался" карантину: как работает "Столичный". Эксклюзивные видео

Крупнейший рынок Киева – "Столичный" – усилил меры безопасности в связи с карантином из-за коронавируса COVID-19, а администрация хочет ограничить количество людей в павильонах и перейти в режим предварительных заказов онлайн.
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Об этом узнали журналисты OBOZREVATEL. Они проверили, как по состоянию на 26 марта работал рынок (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Примечательно, что Кабмин обязал оптовиков держать в достаточном количестве продукты питания для обеспечения потребностей населения. Поэтому один из крупнейших рынков Украины "Столичный" о резервах начал отчитываться каждый день.
Крупнейший рынок Киева "не сдался" карантину
"Каждый день, если я не ошибаюсь, до 12:00 посылаем в электронном варианте письмо о запасах продуктов питания, которые у нас есть на складах, о реализации", – пояснил директор ООО "ЗСГП "Столичный" Рустам Абдукадыров.
Не на камеру руководство рынка призналось, что проконтролировать всех предпринимателей не удастся и срабатывает "человеческий фактор". Это подтвердила и инспекция журналистов. Некоторые продавцы были готовы выполнить любую прихоть клиента.
Меры безопасности на рынке усилили. На въезде начали проводить обязательный температурный скрининг граждан, все предприниматели – в масках и перчатках, также постоянно происходит дезинфекция помещений. А администрация хочет ограничить количество людей в павильонах и перейти в онлайн-режим предварительных заказов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение коронавирусом – заболевания обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации. Позже, 20 марта, Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации и в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Чиновник заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
По состоянию на 10:00 четверга, 26 марта, в Украине официально подтверждено 156 случаев заболевания коронавирусом.
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