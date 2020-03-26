Крупнейший рынок Киева "не сдался" карантину: как работает "Столичный". Эксклюзивные видео

Крупнейший рынок Киева – "Столичный" – усилил меры безопасности в связи с карантином из-за коронавируса COVID-19, а администрация хочет ограничить количество людей в павильонах и перейти в режим предварительных заказов онлайн.

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Об этом узнали журналисты OBOZREVATEL. Они проверили, как по состоянию на 26 марта работал рынок (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Примечательно, что Кабмин обязал оптовиков держать в достаточном количестве продукты питания для обеспечения потребностей населения. Поэтому один из крупнейших рынков Украины "Столичный" о резервах начал отчитываться каждый день.

Крупнейший рынок Киева "не сдался" карантину

"Каждый день, если я не ошибаюсь, до 12:00 посылаем в электронном варианте письмо о запасах продуктов питания, которые у нас есть на складах, о реализации", – пояснил директор ООО "ЗСГП "Столичный" Рустам Абдукадыров.

Не на камеру руководство рынка призналось, что проконтролировать всех предпринимателей не удастся и срабатывает "человеческий фактор". Это подтвердила и инспекция журналистов. Некоторые продавцы были готовы выполнить любую прихоть клиента.

Меры безопасности на рынке усилили. На въезде начали проводить обязательный температурный скрининг граждан, все предприниматели – в масках и перчатках, также постоянно происходит дезинфекция помещений. А администрация хочет ограничить количество людей в павильонах и перейти в онлайн-режим предварительных заказов.

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