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Кровавый разворот под Киевом: как решили проблему с ДТП

1.4т Читать материал на украинском

На одном из опаснейших разворотов в Киевской области, в районе с. Круглик (Одесская трасса), установили светофорный комплекс.

По задумке властей, он должен обеспечить безопасность участников дорожного движения. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Работы над установкой автоматического регулировщика проводились по распоряжению главы Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна, и продолжались почти три недели. 29 августа состоялось подключение объекта.

Светофор в районе разворота на с. Круглик

Светофор в районе разворота на с. Круглик

Служба автомобильных дорог в Киевской обл.

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Разворот в районе с. Круглик до этого считался одним из самых опасных в области. За последние полтора года здесь произошло 48 ДТП, в которых погибли 2 человека и 9 человек получили травмы.

Проблема состоит в том, что для разворота водителям необходимо пересечь три полосы встречного транспорта, несущегося с возвышенности. Насколько ситуация опасна, судите по фото.

Ранее водители вынуждены были пересекать три полосы перед движущимся потоком транспорта

Ранее водители вынуждены были пересекать три полосы перед движущимся потоком транспорта

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Ранее дорожники предприняли попытку закрыть разворот, однако местные жители устроили акцию протеста и отстояли проезд на участке.

Как рассказали OBOZREVATEL люди, разворот в районе с. Круглик необходим, так как другой ближайший проезд находится возле Южного кладбища и там светофор пропускает за раз четыре автомобиля. А их скапливаются многие сотни.

Новый светофор в районе с. Круглик

Новый светофор в районе с. Круглик

Facebook: Андрей Беспалый

Новый светофор в районе с. Круглик

Новый светофор в районе с. Круглик

Новый светофор в районе с. Круглик

Новый светофор в районе с. Круглик

Впрочем, идею с подключением автоматического регулировщика разделают далеко не все. "На подъезде к Киеву Одесскую трассу обустроили уже несколькими светофорами. В час пик пробки на трассе стали обычным явлением", – рассказал OBOZREVATEL один из автомобилистов.

Вместо светофора водители ранее предлагали обустройство в районе Круглика безопасные левые повороты, как в США и Европе. Интересно, изучало руководство КОГА этот вопрос, прежде чем устанавливать там светофор?

Пример безопасных левых поворотов

Пример безопасных левых поворотов

Добавим, что некоторые из автоматических регулировщиков на Одесской трассе (в том числе у с. Круглик), установлены временно. В прошлом году власти обещали начать строительство двухуровневых развязок в районе Чабаны – Гатное и Южного кладбища, однако работы до сих пор не начаты.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто криминал
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