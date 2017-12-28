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Кровавое нападение на магазин в Киеве: появились данные о преступнике

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Правоохранители разыскивают преступника, который с ножом напал на продавца магазина в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Приметы разбойника: одет в темную куртку с капюшоном; возраст примерно 35-40 лет, полного телосложения, рост около 180-190 см", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия полицию вызвал местный житель, который зашел в магазин и обнаружил женщину в крови.

По предварительному диагнозу врачей, у женщины многочисленные резаные раны лица, шеи и рук, ушибы тела и сотрясение головного мозга.

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41-летняя пострадавшая находится в реанимации под наблюдением врачей.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве вспыхнул громкий скандал вокруг магазина известной торговой сети.

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