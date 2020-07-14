Коцюбинское должно стать частью Киева, – Кличко

Поселок городского типа Коцюбинское должен стать частью Киева.

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко, написала его пресс-служба на своем сайте. По словам Кличко, это, прежде всего, в интересах жителей поселка.

"Мы считаем Коцюбинское частью Киева. Потому что поселок городского типа является своеобразным анклавом на территории столицы и не имеет путей автомобильного сообщения с каким либо другим населенным пунктом. Коцюбинское сегодня не входит ни в один из административных районов Киева и искусственно подчинено в сферах образования и медицины Ирпенскому городскому совету", – пояснил мэр столицы.

Кличко отметил, что в то же время жители поселка пользуются социальной и коммунальной инфраструктурой Киева, ведь фактически и проживают в городе. Поэтому, по его словам, они должны иметь такие же права, как и киевляне, а не ехать в Ирпень за получением справок и сервисов.

Он добавил, что жители Коцюбинского уже давно выступают за присоединение к Киеву, а Киевсовет поддержал такое стремление.

"Сегодня некоторые политики пытаются лоббировать присоединение Коцюбинского к Бучанскому району, что нелогично ни с территориальной, ни с инфраструктурной, ни с социально-экономической точки зрения. Теперь решение о присоединении Коцюбинского к Киеву – исключительно за парламентом. И депутаты должны исходить только из интересов жителей Коцюбинского, а не руководствоваться другими соображениями и мотивами", – заметил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 12 июня утвердил новый проект районирования областей Украины, в том числе и Киевской, а также создания территориальных общин. Согласно соответствующему решению правительства, в Киевской области вместо 25 будет только шесть районов.