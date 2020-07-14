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Коцюбинское должно стать частью Киева, – Кличко

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
1,4 т.
Кличко заявил, что Коцюбинское должно стать частью Киева

Кличко заявил, что Коцюбинское должно стать частью Киева.

Поселок городского типа Коцюбинское должен стать частью Киева.

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко, написала его пресс-служба на своем сайте. По словам Кличко, это, прежде всего, в интересах жителей поселка.

"Мы считаем Коцюбинское частью Киева. Потому что поселок городского типа является своеобразным анклавом на территории столицы и не имеет путей автомобильного сообщения с каким либо другим населенным пунктом. Коцюбинское сегодня не входит ни в один из административных районов Киева и искусственно подчинено в сферах образования и медицины Ирпенскому городскому совету", – пояснил мэр столицы.

Кличко отметил, что в то же время жители поселка пользуются социальной и коммунальной инфраструктурой Киева, ведь фактически и проживают в городе. Поэтому, по его словам, они должны иметь такие же права, как и киевляне, а не ехать в Ирпень за получением справок и сервисов.

Он добавил, что жители Коцюбинского уже давно выступают за присоединение к Киеву, а Киевсовет поддержал такое стремление.

"Сегодня некоторые политики пытаются лоббировать присоединение Коцюбинского к Бучанскому району, что нелогично ни с территориальной, ни с инфраструктурной, ни с социально-экономической точки зрения. Теперь решение о присоединении Коцюбинского к Киеву – исключительно за парламентом. И депутаты должны исходить только из интересов жителей Коцюбинского, а не руководствоваться другими соображениями и мотивами", – заметил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 12 июня утвердил новый проект районирования областей Украины, в том числе и Киевской, а также создания территориальных общин. Согласно соответствующему решению правительства, в Киевской области вместо 25 будет только шесть районов.

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской области Виталий Кличко
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