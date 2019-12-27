Главная Новости
27 декабря • обновлено в 11:19
МоваЯзык

/ Жизнь столицы

"Космический корабль прибыл": в Киеве под Офисом президента установили загадочную юрту. Фото

1.5т
Читать материал на украинском

В Киеве под Офисом президента Украины, на улице Банковой, рядом с местом, где начали сооружение катка, установили надувную юрту.

В ней можно будет переобуться в коньки. Об этом сообщило издание "Вечерний Киев" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

О юрте написал и юрист, общественный деятель Андрей Смолий на своей странице в Facebook. По его словам, конструкция закрывает вид на здание, а также дорогу к нему.

В Киеве во Офисом президента установили загадочную юрту

В Киеве во Офисом президента установили загадочную юрту

Вечерний Киев

"Это что за космический квартал-корабль прибыл? У ОП установили юрту. Какие-то кочевые племена приземлились. Что-то нереальное", – прокомментировал Смолий.

Новости
В Киеве зажгли главную елку страны: все о праздновании в столице

Он отметил, что сам каток обустраивают уже около трех недель, и, по словам Смолия, еще довольно долго будут делать это.

В Киеве под Офисом президента Украины, на улице Банковой, установили надувную юрту

В Киеве под Офисом президента Украины, на улице Банковой, установили надувную юрту

Вечерний Киев

Надувную юрту расположили рядом с недостроенным катком

Надувную юрту расположили рядом с недостроенным катком

Вечерний Киев

В юрте можно будет переобуться в коньки

В юрте можно будет переобуться в коньки

Вечерний Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в середине декабря у здания Офиса президента в Киеве начали устанавливать каток. В КГГА объяснили причину такого нововведения.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Офис президента
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
10
Смешно
0
Интересно
3
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги