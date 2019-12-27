"Космический корабль прибыл": в Киеве под Офисом президента установили загадочную юрту. Фото

В Киеве под Офисом президента Украины, на улице Банковой, рядом с местом, где начали сооружение катка, установили надувную юрту.

В ней можно будет переобуться в коньки. Об этом сообщило издание "Вечерний Киев" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

О юрте написал и юрист, общественный деятель Андрей Смолий на своей странице в Facebook. По его словам, конструкция закрывает вид на здание, а также дорогу к нему.

В Киеве во Офисом президента установили загадочную юрту Вечерний Киев

"Это что за космический квартал-корабль прибыл? У ОП установили юрту. Какие-то кочевые племена приземлились. Что-то нереальное", – прокомментировал Смолий.

Он отметил, что сам каток обустраивают уже около трех недель, и, по словам Смолия, еще довольно долго будут делать это.

В Киеве под Офисом президента Украины, на улице Банковой, установили надувную юрту Вечерний Киев

Надувную юрту расположили рядом с недостроенным катком Вечерний Киев

В юрте можно будет переобуться в коньки Вечерний Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в середине декабря у здания Офиса президента в Киеве начали устанавливать каток. В КГГА объяснили причину такого нововведения.

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