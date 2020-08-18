Коронавирус в Киеве начал отступать: Кличко привел свежую статистику

В Киеве по состоянию на 18 августа зафиксировали 10730 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 88 жителей столицы.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Еще 17 августа сообщалось о 104 новых случаях COVID-19, следовательно, в столице заболевание начало отступать.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 88 человек. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 155 киевлян. На сегодня в столице уже 10 730 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

Коронавирус в Киеве Telegram / Виталий Кличко

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет, 34 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет, а также две девочки 11 и 14 лет, пять мальчиков от пяти до 17 лет. В частности, речь и о четырех медиках. В больницы столицы госпитализировали восемь пациентов.

"Выздоровели за прошедшие сутки 75 киевлян. Всего коронавирус преодолели 3 455 жителей столицы", – отметил мэр Киева.

Он также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 17, в Голосеевском – 13, в Святошинском и Днепровском – по 11.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на утро 18 августа было подтверждено уже 4 620 случаев коронавируса.

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