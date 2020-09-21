Коронавирусом в Киеве заразились уже около 20 тысяч человек

Карина Бондаренко Жизнь столицы 09:13, 21.09.2020 Обновлено: 09:18, 21.09.2020

За минувшие сутки, 20 сентября, коронавирусом в Киеве заразились 275 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта РНБО. В Киевской области зафиксировали 136 новых зараженных.

Всего в столице инфицированы уже 19 758 человек, в области – 7 880 зараженных.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, с понедельника, 21 сентября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование, введенное в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Его ввели на 14 дней.

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