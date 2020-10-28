Коронавирусом в Киеве заразились уже более 35 тысяч человек

За минувшие сутки, 27 октября, коронавирусом в Киеве заразились 563 человека. В Киевской области зафиксировали 309 новых зараженных.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 35 450 человек, в области – 15 465 больных.

Скончался от COVID-19 в Киеве всего 721 человек (+15 за сутки), вылечились 12 146 пациентов (+221). Продолжают бороться с вирусом 22 583 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро среды, 28 октября, в Украине официально подтверждены 363 075 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7474 – обнаружены за прошедшие сутки.