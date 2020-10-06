Коронавирусом в Киеве заразились уже более 25 тысяч человек

Карина Бондаренко Жизнь столицы 09:25, 6.10.2020 Обновлено: 09:51, 6.10.2020

За минувшие сутки, 5 октября, коронавирусом в Киеве заразились 355 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. В Киевской области зафиксировали 181 нового зараженного. Всего в столице инфицированы уже 25 091 человек, в области – 10 099 зараженных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 436 человек (+6 за сутки), вылечились 8545 пациентов (+282). Продолжают бороться с вирусом 16 110 зараженных.

Мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram уточнил, что больше всего зараженных обнаружили в Дарницком районе – 50, в Соломенском – 47, в Днепровском районе – 44.

Коронавирус в Киеве.
Виталий Кличко в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро вторника, 6 октября, в Украине официально подтверждены 234 584 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4348 – обнаружены за прошедшие сутки.

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