Коронавирусом в Киеве заразились рекордные 631 человек

Карина Бондаренко Жизнь столицы 09:07, 22.10.2020 Обновлено: 09:42, 22.10.2020

За минувшие сутки, 21 октября, коронавирусом в Киеве заразился 631 человек, что стало рекордом по суточному приросту.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. В Киевской области зафиксировали 269 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 32 500 человек, в области – 13 688 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 642 человека (+15 за сутки), вылечились 11 304 пациента (+189). Продолжают бороться с вирусом 20 554 инфицированных.

Ежедневный прирост больных в Киеве.
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро четверга, 22 октября, в Украине официально подтверждены 322 879 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7053 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом по суточному приросту.

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