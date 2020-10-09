Коронавирусом в Киеве заразились рекордное количество человек

За минувшие сутки, 8 октября, коронавирусом в Киеве заразились 567 человек, что стало новым рекордом с начала эпидемии COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. В Киевской области зафиксировали 199 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 26 463 человек, в области – 10 689 зараженных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 463 человека (+10 за сутки), вылечились 9411 пациентов (+295). Продолжают бороться с вирусом 16 589 зараженных.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро пятницы, 9 октября, в Украине официально подтверждены 250 538 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5804 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.