Коронавирусом в Киеве заразилось почти 700 человек за сутки

За минувшие сутки, 20 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 673 человека.

В Киевской области зафиксировали 456 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 101 123 человека, в области – 53 463 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 1723 человека (+10 за сутки), вылечились 32 739 пациентов (+564). Продолжает бороться с вирусом 66 661 инфицированный.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Польше и Чехии в конце следующей недели должны начаться кампании по вакцинации от коронавируса. Украина же и в 2021 году может не получить широкий доступ к ней.