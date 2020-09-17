Коронавирусом в Киеве заразились почти 400 человек за сутки

Карина Бондаренко Жизнь столицы 09:19, 17.09.2020 Обновлено: 09:32, 17.09.2020

За минувшие сутки, 16 сентября, коронавирусом в Киеве заразились 379 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта РНБО. В Киевской области зафиксировали 135 новых зараженных.

Всего в Киеве инфицированы уже 18 449 человек, в области – 7342 зараженных.

За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 в Украине обнаружили:

  • Харьковская область – 483

  • Тернопольская область – 390

  • Киев – 379

  • Одесская область – 325

  • Львовская область – 234

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро четверга, 17 сентября, в Украине официально подтверждены 166 244 случая коронавирусной инфекции. Из них 3584 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту.

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