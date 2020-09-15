Коронавирусом в Киеве заразились почти 300 человек за сутки

Карина Бондаренко Жизнь столицы 09:57, 15.09.2020 Обновлено: 10:21, 15.09.2020

За минувшие сутки, 14 сентября, коронавирусом в Киеве заразились 285 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта РНБО. В Киевской области зафиксировали 118 новых зараженных.

За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 обнаружили:

  • Тернопольская область – 390

  • Харьковская область – 307

  • Одесская область – 306

  • Киев – 285

  • Львовская область – 186

Коронавирус в Украине.
СНБО
Карта распространения коронавируса.
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро вторника, 15 сентября, в Украине официально подтверждены 159 702 случая коронавирусной инфекции. Из них 2905 – обнаружены за прошедшие сутки.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Скандальные фото Маши Фокиной, консультировавшей Ермака по ТКГ, всплыли в сети

Зеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину, – Гутцайт

В Кривом Роге подземный протест продолжают почти 200 шахтеров. Видео

"Пример мужества и чести": истории 5 героев, погибших на Донбассе во время "перемирия"

Это бомба: на Банковой хотят замять коррупционный скандал с депутатом