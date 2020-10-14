Коронавирусом в Киеве заразились еще более 400 человек

За минувшие сутки, 13 октября, коронавирусом в Киеве заразились 422 человека.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. В Киевской области зафиксировали 226 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 28 512 человек, в области – 11 751 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 518 человек (+21 за сутки), вылечились 10 229 пациентов (+268). Продолжают бороться с вирусом 17 765 инфицированных.

Мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram уточнил, что больше всего зараженных обнаружили в Деснянском районе – 91, в Оболонском – 61, в Дарницком районе – 59 случаев.

Опасные районы Киева. Виталий Кличко в Telegram

Статистика заболеваемости. Виталий Кличко в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро среды, 14 октября, в Украине официально подтверждены 276 177 случаевкоронавирусной инфекции. Из них 5 590 – обнаружены за прошедшие сутки.