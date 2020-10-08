Коронавирусом в Киеве заразились еще более 400 человек

Карина Бондаренко Жизнь столицы 08:40, 8.10.2020 Обновлено: 08:47, 8.10.2020

За минувшие сутки, 7 октября, коронавирусом в Киеве заразились 422 человека.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. В Киевской области зафиксировали 199 новых зараженных.

Всего в столице инфицированы уже 25 896 человек, в области – 10 490 больных.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро четверга, 8 октября, в Украине официально подтверждены 244 734 случая коронавирусной инфекции. Из них 5397 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

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Кияни Жизнь столицы

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