Коронавирусом в Киеве заразились еще более 400 человек
За минувшие сутки, 7 октября, коронавирусом в Киеве заразились 422 человека.
Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. В Киевской области зафиксировали 199 новых зараженных.
Всего в столице инфицированы уже 25 896 человек, в области – 10 490 больных.
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро четверга, 8 октября, в Украине официально подтверждены 244 734 случая коронавирусной инфекции. Из них 5397 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.