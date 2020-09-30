Коронавирусом в Киеве заразились еще более 200 человек: названы опасные районы

За минувшие сутки, 29 сентября, коронавирусом в Киеве заразились 219 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта РНБО. В Киевской области зафиксировали 143 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 22 778 человек, в области – 9139 зараженных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 381 человек (+8 за сутки), вылечились 6710 пациентов (+157). Продолжают бороться с вирусом 15 687 зараженных.

Мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram уточнил, что больше всего зараженных обнаружили в Дарницком районе – 37, Днепровском районе – 35 и Деснянском районе – 29.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро среды, 30 сентября, в Украине официально подтверждены 208 959 случаевкоронавирусной инфекции. Из них 4027 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом по суточному приросту больных.