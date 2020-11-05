Коронавирусом в Киеве заразились еще 983 человека

За минувшие сутки, 4 ноября, коронавирусом в Киеве заразились 983 человека, что стало рекордом с начала эпидемии. В Киевской области зафиксировали 411 новых зараженных.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 41 373 человека, в области – 18 329 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 827 человек (+11 за сутки), вылечились 13 769 пациентов (+268). Продолжают бороться с вирусом 26 777 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 5 ноября, в Украине официально подтверждены 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 850 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.