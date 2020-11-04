Коронавирусом в Киеве заразились еще 856 человек

За минувшие сутки, 3 ноября, коронавирусом в Киеве заразились 856 человек, что стало рекордом с начала эпидемии. В Киевской области зафиксировали 383 новых зараженных.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 40 390 человек, в области – 17 918 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 816 человек (+17 за сутки), вылечился 14 321 пациент (+268). Продолжают бороться с вирусом 26 153 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро среды, 4 ноября, в Украине официально подтверждены 420 617 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 524 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.