Коронавирусом в Киеве заразились еще 748 человек за сутки

Карина Бондаренко Жизнь столицы 08:31, 9.11.2020 Обновлено: 08:48, 9.11.2020

За минувшие сутки, 8 ноября, коронавирусом в Киеве заразились 748 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего в столице инфицированы уже 44 920 человек.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 9 ноября, в Украине официально подтверждены 469 018 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 687 – обнаружены за прошедшие сутки.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Врач о лечении COVID-19 в Харькове: кислорода нет, мы на уровне аборигенов

Джо Байден выиграл выборы в США: биография политика в 5 фактах

Байден изменит политику США по Украине, РФ и Беларуси: эксперты назвали ключевые моменты

Алиев заявил о взятии Азербайджаном стратегического города в Нагорном Карабахе

Порошенко – о борьбе с COVID-19 в Украине: власть живет в параллельном мире