Коронавирусом в Киеве заразились еще 560 человек

За минувшие сутки, 23 октября, коронавирусом в Киеве заразились 560 человек. В Киевской области зафиксировали 289 новых зараженных.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 33 695 человек, в области – 14 247 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 674 человек (+18 за сутки), вылечились 11 686 пациентов (+197). Продолжают бороться с вирусом 21 335 инфицированных.

Ежедневный прирост больных в Киеве. СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро субботы, 24 октября, в Украине официально подтверждены 337 410 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7014 – обнаружены за прошедшие сутки.