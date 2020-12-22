Коронавирусом в Киеве заразились более тысячи человек за сутки

Карина Бондаренко Жизнь столицы 09:06, 22.12.2020 Обновлено: 11:24, 22.12.2020

За минувшие сутки, 21 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 1 159 человек.

В Киевской области зафиксировали 559 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 102 282 человека, в области – 54 022 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 1 749 человек (+26 за сутки), вылечился 33 981 пациент (+1 242). Продолжают бороться с вирусом 66 552 инфицированных.

Динамика заболеваемости в Киеве.
covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 21 декабря четыре региона стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавил город Киев с 1 159 зараженными.

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