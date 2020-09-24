COVID-19 в Киеве заболели еще более 300 человек

За минувшие сутки, 23 сентября, коронавирусом в Киеве заразились 330 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта РНБО. В Киевской области зафиксировали 138 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 20 665 человек, в области – 8286 зараженных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 333 человека (+3 за сутки), вылечились 6149 пациентов (+106). Продолжают бороться с вирусом 14 183 зараженных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве ряд врачей отказался принимать в больнице и ехать на вызов к 4-летнему ребенку с коронавирусом, состояние которого ухудшилось во время лечения дома. Об этом рассказала его мать.