Коронавирусом в Киеве заразились более 400 человек за сутки

За минувшие сутки, 25 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 408 человек.

В Киевской области зафиксировали 568 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 106 486 человек, в области – 56 942 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 1 829 человек (+13 за сутки), вылечились 37 130 пациентов (+161). Продолжают бороться с вирусом 67 527 инфицированных.

Ежедневный прирост больных в Киеве. covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине снизилось количество больных COVID-19 за сутки. По состоянию на утро субботы, 26 декабря, официально подтверждено 1 019 876 случаев коронавирусной инфекции.