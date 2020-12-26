Коронавирусом в Киеве заразились более 400 человек за сутки

Карина Бондаренко Жизнь столицы 08:58, 26.12.2020

За минувшие сутки, 25 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 408 человек.

В Киевской области зафиксировали 568 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 106 486 человек, в области – 56 942 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 1 829 человек (+13 за сутки), вылечились 37 130 пациентов (+161). Продолжают бороться с вирусом 67 527 инфицированных.

Ежедневный прирост больных в Киеве.
covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине снизилось количество больных COVID-19 за сутки. По состоянию на утро субботы, 26 декабря, официально подтверждено 1 019 876 случаев коронавирусной инфекции.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Папа Римский в рождественском послании пожелал мира на востоке Украины

Украинцы будут больше платить за коммуналку из-за "Нафтогаза": у кого суммы вырастут на 500 грн

Зеленский открестился от скандала с Татаровым: это ранит и сказывается на мне лично

Путин окончательно "слетел с катушек"

В МИД РФ обвинили Украину в ненависти к жителям Крыма после слов Кулебы о воде