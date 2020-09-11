Коронавирусом в Киеве заразились более 400 человек за сутки

За минувшие сутки, 10 сентября, коронавирусом в Киеве заразились рекордные 404 человека.
Об этом свидетельствуют данные сайта РНБО. В Киевской области зафиксировали 94 новых зараженных.
Следом за Киевской областью в рейтинге идет Тернопольская область – там заболели 302 человека.
За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 обнаружили:
Киев – 404
Тернопольская область – 302
Одесская область – 283
Харьковская область – 280
Хмельницкая область – 198
Львовская область – 174
Ивано-Франковская область – 151
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине ученые создадут тест-систему, которая сможет с одного образца определять чем болен человек – коронавирусом, гриппом или парагриппом.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram