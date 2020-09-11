Коронавирусом в Киеве заразились более 400 человек за сутки

За минувшие сутки, 10 сентября, коронавирусом в Киеве заразились рекордные 404 человека.

Об этом свидетельствуют данные сайта РНБО. В Киевской области зафиксировали 94 новых зараженных.

Следом за Киевской областью в рейтинге идет Тернопольская область – там заболели 302 человека.

За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 обнаружили:

Киев – 404

Тернопольская область – 302

Одесская область – 283

Харьковская область – 280

Хмельницкая область – 198

Львовская область – 174

Ивано-Франковская область – 151

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине ученые создадут тест-систему, которая сможет с одного образца определять чем болен человек – коронавирусом, гриппом или парагриппом.

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