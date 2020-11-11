Коронавирусом в Киеве заразились 965 человек за сутки

За минувшие сутки, 10 ноября, коронавирусом в Киеве заразились 965 человек.

В Киевской области зафиксировали 693 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 46 632 человека, в области – 21 731 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 914 человек (+20 за сутки), вылечились 17 473 пациента (+469). Продолжают бороться с вирусом 28 245 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 11 ноября, в Украине официально подтверждены 489 808 случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 611 – обнаружены за прошедшие сутки.