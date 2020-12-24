Коронавирусом в Киеве заразились 1,3 тысячи человек за сутки

Карина Бондаренко Жизнь столицы 09:02, 24.12.2020 Обновлено: 09:38, 24.12.2020

За минувшие сутки, 23 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 1377 человек.

В Киевской области зафиксировали 666 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 105 040 человек, в области – 55 497 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 1802 человека (+23 за сутки), вылечился 35 761 пациент (+833). Продолжают бороться с вирусом 67 477 инфицированных.

Ежедневный прирост больных в Киеве.
covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, коронавирус в Украине пересек отметку в 1 млн зараженных. За сутки, 23 декабря, заразились 11,5 тысяч человек.

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