Коронавирусом в Киеве заболели 1800 человек за сутки

Карина Бондаренко Жизнь столицы 08:31, 1.12.2020 Обновлено: 11:27, 1.12.2020

За минувшие сутки, 30 ноября, коронавирусом в Киеве заразились 1 799 человек.

В Киевской области зафиксировали 841 нового зараженного. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 72 277 человек, в области – 38 528 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 1 323 человека (+31 за сутки), вылечились 23 252 пациента (+409). Продолжают бороться с вирусом 47 702 инфицированных.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 317. В Подольском – 235 и в Святошинском районе – 216 случаев, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Распространение коронавируса в Киеве.
Виталий Кличко в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро вторника, 1 декабря, в Украине официально подтверждены 745 123 случая коронавирусной инфекции. Из них 12 498 – обнаружены за прошедшие сутки.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

В Харькове решили управлять городом без Кернеса

Великобритания первой в мире одобрила вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech

В "Слуге народа" заявили об эффективности общественных работ для коррупционеров

Реальность такова: Кремль сам не уйдет с Донбасса

Лукашенко заподозрил НАТО в создании военной группировки для захвата Беларуси