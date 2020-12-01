Коронавирусом в Киеве заболели 1800 человек за сутки

За минувшие сутки, 30 ноября, коронавирусом в Киеве заразились 1 799 человек.

В Киевской области зафиксировали 841 нового зараженного. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 72 277 человек, в области – 38 528 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 1 323 человека (+31 за сутки), вылечились 23 252 пациента (+409). Продолжают бороться с вирусом 47 702 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро вторника, 1 декабря, в Украине официально подтверждены 745 123 случая коронавирусной инфекции. Из них 12 498 – обнаружены за прошедшие сутки.