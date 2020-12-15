Коронавирусом в Киеве заболели 1559 человек за сутки

Карина Бондаренко Жизнь столицы 09:28, 15.12.2020 Обновлено: 11:36, 15.12.2020

За минувшие сутки, 14 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 1559 человек.

В Киевской области зафиксировали 291 нового зараженного. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 93 302 человека, в области – 49 335 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 1610 человек (+31 за сутки), вылечились 29 550 пациента (+409). Продолжают бороться с вирусом 62 142 инфицированных.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 358, в Днепровском – 280 и в Деснянском районе – 176 случаев. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Коронавирус в Киеве.
Виталий Кличко в Telegram
Ежедневный прирост больных в Киеве.
covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро 15 декабря в Украине официально подтверждены 909 082 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 416 – обнаружено за прошедшие сутки.

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