Коронавирусом в Киеве заболели 1559 человек за сутки

За минувшие сутки, 14 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 1559 человек.

В Киевской области зафиксировали 291 нового зараженного. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 93 302 человека, в области – 49 335 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 1610 человек (+31 за сутки), вылечились 29 550 пациента (+409). Продолжают бороться с вирусом 62 142 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро 15 декабря в Украине официально подтверждены 909 082 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 416 – обнаружено за прошедшие сутки.