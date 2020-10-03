Коронавирусом в Киеве за сутки заразились почти 450 человек

За минувшие сутки, 2 октября, коронавирусом в Киеве заразился 441 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. В Киевской области зафиксировали 163 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 24 043 человека, в области – 9591 зараженных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 412 человек (+11 за сутки), вылечились 7657 пациентов (+404). Продолжают бороться с вирусом 15 974 зараженных.

Мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram уточнил, что больше всего зараженных обнаружили в Днепровском и Деснянском районах – по 78 случаев. И в Подольском районе – 40 больных.

Распространение коронавируса в Киеве. Виталий Кличко в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, наибольшее количество новых случаев заражением коронавирусом в Украине за прошедшие сутки, 2 октября, было зафиксировано в десяти регионах.